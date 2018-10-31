السويدان : "الدين أفيون الشعوب"

31 أكتوبر 2018 - 01:52 م

قال الداعية الكويتي الشهير طارق السويدان إن طاعة ولي الأمر ليست مطلقة، وأن الطاعة المطلقة تعني أن الدين تحول إلى "أفيون الشعوب".

وأضاف السويدان على حسابه على "تويتر" "أن الصديق أبو بكر- رضي الله عنه- وهو أول خليفة وقالها في أول: "أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.. فلا طاعة له إذا ظهر في التليفزيون نصف ساعة يزني ويشرب الخمر.. أو يخون الأمة أو يتآمر مع أعدائها".

واستنكر السويدان ما يتردد عن الطاعة المطلقة للحكام قائلاً: ما هذا الفهم الأعوج للدين الذي يبيح للحاكم أن يفعل ما يشاء.. فعلا عندها يصبح الدين أفيونا للشعوب".

يذكر أن الداعية السعودي عبد العزيز الريس كان قد أفتي أنه لو قام الحاكم بالزنا لمدة نصف ساعة، وشرب الخمر علي التليفزيون الرسمي، فإنه لا يصح الخروج عليه، أو انتقاده في العلن.