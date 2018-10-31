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برلمانية توجه طلب إحاطة لوزيرة الصحة: "المواطن الشرقاوي يئن"

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برلمانية
النائبة الدكتورة سحر عتمان عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية

أمينة عبد العال

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دعت النائبة الدكتورة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بإجراء زيارة ميدانية لمستشفيات المحافظة، للوقوف على حقيقة الأوضاع بها، وحجم المعاناة التي يعيشها المرضى وذويهم.

جاء ذلك في طلب إحاطة تقدمت به النائبة إلى الدكتور علي عبد العال، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة بشأن تدني مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

وقالت "عتمان" في طلبها:" إن المواطن الشرقاوي يئن في سبيل الحصول على خدمة طبية لائقة، نتيجة للإهمال والتقصير في مستشفيات المحافظات، وغياب الأطباء ونقص في الأجهزة والإمكانيات الطبية اللازمة.

وتابعت: أن هناك الوحدات الصحية، غير مجهزة،  ويوجد بها عجز في الأطباء، وتعانى من نقص شديد في الأجهزة، وهذا يدفع المرضى إلى السفر إلى القاهرة، والحصول على خدمة متكاملة في المستشفيات الخاصة مما يشكل عبئا ماديا عليهم،ويزيد من حجم معانتهم.

واختتمت "عتمان" طلبها موجهة حديثهة إلى وزيرة الصحة:" منذ أيام تشرفت محافظة الشرقية بزيارة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وبصحبته عدد من أعضاء الحكومة، لذا ندعوكم إلى إجراء زيارة في أسرع وقت إلى المحافظة، لترون بأعينكم حجم المعاناة التي يعيشها أهالي الشرقية في المستشفيات الحكومية".

 


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