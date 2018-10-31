الغرفة التجارية: هذا موعد انخفاض سعر البطاطس

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موعد انخفاض أسعار البطاطس

كشف «إبراهيم الحداد»، عضو غرفة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية والمتحدث باسم سوق العبور موعد انخفاض أسعار البطاطس لمستواها الطبيعي، مشيرًا إلى أن طريحة البطاطس الجديدة بدأت بالخروج للسوق، وهذا سبب أدى لانخفاضها جنيهين تقريبًا، بالإضافة إلى بطاطس المنيا وهي العروة الأكبر، وستصل لجميع المحافظات يوم 10-11- 2018 ما سيساعد على خفض الأسعار.

وأشار «الحداد» إلى أن انخفاض سعر البطاطس وعودتها لسعرها الحقيقي سيكون بعد 15 يومًا.

وعن  سبب ارتفاع أسعار البطاطس قال «الحداد» انتهاء الكميات المزروعة في شهر 8، والاعتماد على البطاطس المخزنة في الثلاجات هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار محصول البطاطس، لافتا إلى أن أصحاب الثلاجات رفعوا الأسعار بسبب قلة الكميات الموجودة.

وأضاف "الحداد"، أن معظم مزارعي البطاطس هجروا زراعتها هذا العام لارتفاع تكاليف الزراعة بعد زيادة تكاليف النقل والكهرباء والماء والعمالة.

واستكمل: "كان أصحاب الثلاجات يخرجون البطاطس بكميات قليلة، ما نتج عنه زيادة الطلب على المعروض، وبالتالي رفع الأسعار".

وأشار إلى أن الدولة لم تتهاون في مواجهة المشكلة بل أطلقت الحملات التفتيشية على أماكن الثلاجات، وأمرتهم بسرعة إخراج البطاطس للأسواق، وأعطتهم فرصة حتى يوم 30-11-2018، للتخلص من البطاطس الموجودة في الثلاجات.

كما طرحت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة، والداخلية، ووزارة الزراعة، البطاطس بأسعار مخفضة

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