تأجيل محاكمة "الزيات" و5 متهمين في إهانة القضاء

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اهانة القضاء

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أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري رئيس المحكمة، محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء" لجلسة 6 ديسمبر لضم أوراق القضية ومرافعة النيابة.

وكانت محكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين الـ10 وفقًا لما قرره علاء علم الدين المحامى ودفاع المتهمين، أن محكمة النقض اعتبرت الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكما غيابيا أو حضوريا اعتباريا يجوز المعارضة لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أمام محكمة الجنايات أثناء نظر الجنحة أمام محكمة الجنايات، حيث تقدم دفاع هؤلاء المتهمين بطلب للمحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية لتمكينهم من عمل معارضة في الحكم على ضوء حكم محكمة النقض الذي اعتبر حكم محكمة الجنايات غيابيًا أو حضوريًا اعتباريًا صادرًا في جنحة ما يجوز معه قانونا المعارضة فيه، وبالفعل تمت المعارضة وتحدد لنظرها اليوم الأربعاء أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم السابق.

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