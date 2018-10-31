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الإدارية: إغفال تقرير المفوضين يترتب عليه بطلان الحكم

قضايا وحوادث

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المحكمة الإدارية

القضاء الادارى

مفوضي الدولة

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائى جديد بأن إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل النظر في موضوع الدعوى هو إجراء جوهرى من النظام العام الإخلال به يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة إن إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة قبل النظر فى موضوع الدعوي هو إجراء جوهري من النظام العام، لأن من شأن إيداع هذا التقرير أن تتاح الفرصة لطرفي الخصومة القضائية في أن يعقبا علي ما ورد به من وقائع ومن رأي قانوني من شأنه أن تستحلي به المحكمة بصورة أدق مختلف عناصر المنازعة من جانبها الواقعي والقانوني الأمر الذي يجعل من إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة أمر تفرضه طبيعة المنازعة الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة .

وتابعت أن تقرير المفوضين يعد من الأسس التنظيمية الرئيسية التي يقوم عليها قواعد إجراءات نظر الدعاوي المذكورة والفصل فيها وهي أمور كلها من النظام العام للقضاء الاداري وعلي هذا المقتضي فأن الإخلال بهذا الاجراء الجوهري يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى ، ولا ينال من ذلك ماجرى به قضاء هذة المحكمة استثناء من عدم التقيد بهذا الأصل إذا كانت المحكمة بصدد بحث طلب عاجل بوقف تنفيذ قرار مطلوب الغاؤه، لأن مناط إعمال الاستثناء إلاً تتجاوز المحكمة طلب وقف التنفيذ إلى الفصل في موضوع الدعوى بحكم منه للخصومة فيها ، إذ يتعين عليها في هذه الحالة الالتزام بالأصل العام المشار إليه وإلا وقع حكمها باطلا .

وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون وهو إلزام شيخ الأزهر بتنقيح صحيح البخارى ومسلم، قضي فيه بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري المطعون فية فمن ثم يكون قد جاوز طلب وقف التنفيذ وفصل بحكم منه للخصومة في موضوع الدعوي قبل تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأي القانوني مسببا فيها من هيئة مفوضي الدولة طبقا لما سلف بيانه و علي ذلك يكون قد شابه إخلال بإجراء جوهري يوجب الحكم ببطلانه .


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