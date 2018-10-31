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النائب العام السعودي يختتم زيارته إلى تركيا

عرب وعالم

سعود المعجب
سعود المعجب

وكالات- الدويني فولي

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السعودية

تركيا

جمال خاشقجي

القنصلية السعودية

تحقيقات

أكدت وسائل إعلام تركية أن النائب العام السعودي سعود المعجب يتوجه لمطار أتاتورك بإسطنبول، للعودة إلى المملكة، بعد استكمال تحقيقاته في الأراضي التركية بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكان النائب العام السعودي، وصل فجر الإثنين، إلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول على متن طائرة خاصة، للقاء نظيره التركي عرفان فيدان، بالقصر العدلى بمدينة إسطنبول، بشأن التحقيقات الجارية في مقتل خاشقجي، كما دخل المعجب، قنصلية بلاده في تركيا.

فيما قال وزير الخارجية التركى مولو جاويش أوغلو، إنه ينبغي استمرار التعاون بين المدعى العام السعودي، ونظيره التركي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجى، دون إضاعة للوقت.

من جانبها، ذكرت وكالة دمير أورين التركية للأنباء، أن النائب العام السعودي، أجرى محادثات أثناء الليل مع مسئولين في المخابرات التركية بشأن التحقيق في وفاة خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأضافت، أن الشيخ المعجب غادر فندقه بعد منتصف الليل وتوجه إلى المقر الإقليمي لجهاز الاستخبارات الوطنية التركي في إسطنبول.

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