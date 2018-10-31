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"الموساد" ساعد الدنمارك في إحباط عملية اغتيال إيرانية

عرب وعالم

"الموساد" ساعد الدنمارك في إحباط عملية اغتيال إيرانية
"الموساد" ساعد الدنمارك في إحباط عملية اغتيال إيرانية

عبد القادر وحيد- متابعات

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قالت القناة 14 العبرية إن جهاز الموساد هو من ساعد في إحباط عملية اغتيال كانت ستنفذها إيران ضد زعيم تنظيم إيراني معارض في الدنمارك.

وكان جهاز الموساد الإسرائيلي قد قدم معلومات مسبقة ساعدت السلطات الدانماركية  علي اعتقال مواطنين إيرانيين كانوا متجهزين لعملية الاغتيال .

يذكر أن  قناة "كان" العبرية كانت قد نقلت عن مصادر أوروبية، أن إحباط العملية يشير إلى أن حرس الثورة الإيراني هو من يقف وراء الحادث في كوبنهاغن، وأن هذا قد يكون رد إيراني على هجوم نفذ قبل شهر على عرض عسكري في البلاد.

واستدعت الدنمارك سفيرها لدى إيران أمس الثلاثاء،  بعدما اتهمت طهران بالتخطيط للاعتداء ضد ثلاثة إيرانيين ، حيث أكد وزير الخارجية الدنماركي اندرس سامويلسن أنه قرر استدعاء سفير الدنمارك لدى طهران لإجراء مشاورات.

كما استدعت طهران سفير الدنمارك لديها لمحادثات توبيخ، على ضوء اهتزاز العلاقات بينهما على خلفية إعلان كوبنهاغن استدعاء سفيرها بطهران في أعقاب اعتقال الدنمارك الإيرانيين.

 وحذرت طهران الدنمارك من تأثير قراراتها فيما يتعلق بالقضية.

يذكر أن جهاز الموساد الإسرائيلي أبلغ أيضا السلطات الفرنسية عن هجوم كان من المخطط أن ينفذ على أراضيها خلال مؤتمر للعرب الأهواز في باريس.


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