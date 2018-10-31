» تجديد حبس المدير المالي السابق للزمالك وأمين الخزانة

31 أكتوبر 2018 - 05:15 م

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس محمد الشهاوى المدير المالى السابق بنادي الزمالك للألعاب الرياضي، ومحمد أبو طالب، 45 يوماً، على ذمة التحقيقات فى المخالفات المالية لنادى الزمالك، فى بلاغ الاتجار في العملة بالاشتراك مع آخرين.

يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.