  • الأربعاء 31 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:27 م
بحث متقدم
وزير الكهرباء

إنجازات «الكهرباء» تدخل موسوعة «جينس»

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

الأرز

أزمة جديدة في الأرز بداية العام المقبل

قمامة

هل تنجح خطة الحكومة في محاصرة القمامة؟

"الطيب" مع وفد الاتحاد الأوروبي

"الطيب" للاتحاد الأوروبي: السلام تراجع أمام المصالح الاقتصادية

خاشقجي

أول بيان تركي رسمي: تم تقطيع جثة خاشقجي بعد خنقه

الشيخ محمد جبريل

الإفراج عن «محمد جبريل»

منتصر الزيات

تأجيل محاكمة "الزيات" و5 متهمين في إهانة القضاء

النائب العام السعودي بعد لقاء نظيره التركي

تركيا: لم نتوصل إلى نتائج ملموسة من لقاء النائب العام السعودي

"الموساد" ساعد الدنمارك في إحباط عملية اغتيال إيرانية

"الموساد" ساعد الدنمارك في إحباط عملية اغتيال إيرانية

تجديد حبس المدير المالي السابق للزمالك وأمين الخزانة

قضايا وحوادث

الزمالك
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تجديد حبس المدير المالي للزمالك 45 يومًا

#

تجديد حبس المدير المالي السابق وأمين خزانة الزمالك

#

تجديد حبس المدير المالي لنادي الزمالك السابق 15 يومًا

#

تجديد حبس المدير المالى السابق بنادى الزمالك

بلاغ

الزمالك

عملة

المعارضات

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس محمد الشهاوى المدير المالى السابق بنادي الزمالك للألعاب الرياضي، ومحمد أبو طالب،  45 يوماً، على ذمة التحقيقات فى المخالفات المالية لنادى الزمالك، فى بلاغ الاتجار في العملة بالاشتراك مع آخرين.

يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبس المتهم  على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبي بالبيع والشراء خارج المصارف المعتمدة من البنك المركزى، بالاشتراك مع آخرين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الوادي المقدس..

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» «كيتا»: «صلاح» يستحق ما وصل إليه.. و«كلوب» الأفضل
» غدًا.. طقس معتدل بأنحاء البلاد وأمطار بهذه المناطق
» مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة دجلة
» تجديد حبس المدير المالي السابق للزمالك وأمين الخزانة
» غضب يهودي من ترامب
» قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة
» رسميًا.. «المغرب» تستضيف قمة الأهلي والزمالك
» المصري يغلق الباب أمام عودة التوأم مستقبلًا
» تجديد حبس المدير المالي للزمالك 45 يومًا
» نقل «ياسمين الخطيب» إلى المستشفى

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:42 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك