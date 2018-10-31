  • الأربعاء 31 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر06:27 م
بحث متقدم
وزير الكهرباء

إنجازات «الكهرباء» تدخل موسوعة «جينس»

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

الأرز

أزمة جديدة في الأرز بداية العام المقبل

قمامة

هل تنجح خطة الحكومة في محاصرة القمامة؟

"الطيب" مع وفد الاتحاد الأوروبي

"الطيب" للاتحاد الأوروبي: السلام تراجع أمام المصالح الاقتصادية

خاشقجي

أول بيان تركي رسمي: تم تقطيع جثة خاشقجي بعد خنقه

الشيخ محمد جبريل

الإفراج عن «محمد جبريل»

منتصر الزيات

تأجيل محاكمة "الزيات" و5 متهمين في إهانة القضاء

النائب العام السعودي بعد لقاء نظيره التركي

تركيا: لم نتوصل إلى نتائج ملموسة من لقاء النائب العام السعودي

"الموساد" ساعد الدنمارك في إحباط عملية اغتيال إيرانية

"الموساد" ساعد الدنمارك في إحباط عملية اغتيال إيرانية

خطاب شكر من «الأولمبية» لمجلس النواب

الرياضة

اللجنة الاولمبية
اللجنة الاولمبية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أزمة «تغيير الصفة الحزبية» تتفجر مجددًا تحت قبة البرلمان

#

هل تعود الإستجوابات للظهور تحت قبة مجلس النواب ؟!!

#

خطاب من «الأولمبية» إلى الأعلى للإعلام بشأن «مرتضى»

#

10 مشاريع قوانين تنتظر الحسم في دور الانعقاد القادم للبرلمان

مجلس النواب

المصريون

الاولمبية

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، شكره لمجلس النواب وتقديره للدور الكبير التي يقوم بها من أجل الصالح العام في جميع الأصعدة وخاصة الرياضة.

أشار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أن مجلس النواب والدكتور علي عبدالعال كان لهم دورًا كبيرًا في إقرار مادة الرياضة في الدستور وأيضا قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والعمل على إقرار الحركة الأولمبية في مصر والذي دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لطلب الحضور لمصر لشكر السيد رئيس الجمهورية ومجلس النواب على هذه المجهودات وهذا القانون المميز.

أوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه يثمن الدور الذي يقوم به النواب الذي يمثل الحصن للشعب المصري وجوهر القانون وأن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تقدر دور مجلس النواب وأنه دائما الحصن لكل الأزمات.

أضاف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه تقديرا لمجلس النواب طلب ضرورة إحضار وإظهار الخطابات التي زعم بها رئيس نادي الزمالك وأنها صدرت من رئيس اللجنة الأولمبية موجهة إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس اللجنة الأولمبية بمزاعم غير حقيقة وهو ما ترفضه اللجنة الأولمبية تماما وتطالب بإظهار هذه الخطابات والتحقيق فيها قانونيا لأن اللجنة الأولمبية تقدر مجلس النواب ورئيسه الذي يمثلون قامات كبيرة صنعت الكثير لمصر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الوادي المقدس..

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» «كيتا»: «صلاح» يستحق ما وصل إليه.. و«كلوب» الأفضل
» غدًا.. طقس معتدل بأنحاء البلاد وأمطار بهذه المناطق
» مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة دجلة
» تجديد حبس المدير المالي السابق للزمالك وأمين الخزانة
» غضب يهودي من ترامب
» قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة
» رسميًا.. «المغرب» تستضيف قمة الأهلي والزمالك
» المصري يغلق الباب أمام عودة التوأم مستقبلًا
» تجديد حبس المدير المالي للزمالك 45 يومًا
» نقل «ياسمين الخطيب» إلى المستشفى

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • عشاء

    06:42 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك