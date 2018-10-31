خطاب شكر من «الأولمبية» لمجلس النواب

31 أكتوبر 2018 - 05:16 م

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، شكره لمجلس النواب وتقديره للدور الكبير التي يقوم بها من أجل الصالح العام في جميع الأصعدة وخاصة الرياضة.

أشار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أن مجلس النواب والدكتور علي عبدالعال كان لهم دورًا كبيرًا في إقرار مادة الرياضة في الدستور وأيضا قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 والعمل على إقرار الحركة الأولمبية في مصر والذي دعا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لطلب الحضور لمصر لشكر السيد رئيس الجمهورية ومجلس النواب على هذه المجهودات وهذا القانون المميز.

أوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه يثمن الدور الذي يقوم به النواب الذي يمثل الحصن للشعب المصري وجوهر القانون وأن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تقدر دور مجلس النواب وأنه دائما الحصن لكل الأزمات.

أضاف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه تقديرا لمجلس النواب طلب ضرورة إحضار وإظهار الخطابات التي زعم بها رئيس نادي الزمالك وأنها صدرت من رئيس اللجنة الأولمبية موجهة إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس اللجنة الأولمبية بمزاعم غير حقيقة وهو ما ترفضه اللجنة الأولمبية تماما وتطالب بإظهار هذه الخطابات والتحقيق فيها قانونيا لأن اللجنة الأولمبية تقدر مجلس النواب ورئيسه الذي يمثلون قامات كبيرة صنعت الكثير لمصر.