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تجديد حبس 3 متهمين بـ"ألتراس أهلاوي"

قضايا وحوادث

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ارشيفية

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3 من أعضاء ألتراس الأهلي 15 يوما علي خلفية التحقيقات في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي وحوريا الغيني بالبطولة الأفريقية بإستاد السلام.

ووجهت النيابة في القضية رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عبد الله محروس أنور، وعمر خالد علي، ومحمد إبراهيم، اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة، وحددت جلسة 13 نوفمبر المقبل لنظر أمر تجديد حبس المتهمين.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى إستاد السلام لحضور مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.


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