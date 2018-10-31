قطاران لنقل مشجعي الأهلي إلى ملعب برج العرب

31 أكتوبر 2018 - 05:37 م

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارين من القاهرة إلى مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية والعكس؛ لنقل مشجعي كرة القدم لحضور مباراة الذهاب بالدور النهائي بدوري أبطال إفريقيا، التي ستقام على ملعب استاد مدينة برج العرب الجديدة بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي الجمعة المقبل.

وقال رسلان، في تصريحات له، إن قطار الذهاب سيتحرك من محطة القاهرة الساعة 9.40 صباحا ويقف بمحطات "بنها، طنطا، دمنهو، محرم بك، محطة 25 يناير، برج العرب الجديدة" وقطار العودة سيتحرك من الإسكندرية الساعة 23.30 مساء بعد انتهاء المباراة.

وأضاف أن سعر التذكرة موحدة بمبلغ 30 جنيها شاملة رحلتي الذهاب والعودة من القاهرة إلى برج العرب الجديدة ومن الإسكندرية إلى القاهرة، تشجيعا للجمهور المشارك في حضور المباراة لرفع الروح المعنوية للفريق المصري المشارك في البطولة.