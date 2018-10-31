ضبط 300 كيلو بانجو بقناة السويس

31 أكتوبر 2018 - 05:44 م

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط 300 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر مخبأة داخل معدة ثقيلة تمهيداً لتهربيها لداخل البلاد من شرق قناة السويس.

وجاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة للمكافحة الفاعلة للقضاء على ظاهرة انتشار المواد المخدرة، لما لها من خطورة بالغة تلقى بظلالها على المجتمع المصرى، واستمراراً للجهود المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على المعابر المختلفة، وخاصة معابر قناة السويس لإجهاض مخططات العناصر الإجرامية والقائمة على تهريب وترويج المواد المخدرة إلى داخل البلاد.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية واعتزامه تهريب شحنة كبيرة من مادة البانجو المخدرة مخبأة داخل "هراس للأسفلت" من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط (بمحافظة السويس)، وتم تحديد القائم على ذلك النشاط "أحمد .م.ف" مقيم بدائرة قسم شرطة شربين بمحافظة الدقهلية وتم رصده حال قيامه بنقل وتهريب المواد المخدرة من سيناء لترويجها بمختلف المحافظات، مخبأة بمخزن سرى مُعد سلفاً بداخل "هراس للأسفلت "محمل على الكساحة رقم "د أ ط7251 " بالسيارة رقم "د ل ب – 4951".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط السيارة سالفة البيان محملة ( بالهراس) وكذا السيارة رقم "12577 نقل السويس" حال تواجده بالقرب من شرق معدية الشط – بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته "120" لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو الجاف المخدر وزنت "300" ثلاثمائة كيلو جرام ومبلغ مالى – هاتف محمول، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته لها بقصد نقلها لحساب أحد الأشخاص (حدده) وملكيته، للمبلغ المالى، واستخدامه للسيارة والهاتف فى النقل والترويج للمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لتولى التحقيق وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.