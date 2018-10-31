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مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة دجلة

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الزمالك

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أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة المقرر لها غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى : عماد السيد – عمر صلاح

خط الدفاع :محمود علاء – محمد عبد الغنى – حازم امام –  حمدى النقاز – أحمد فتوح بهاء مجدي

خط الوسط : – طارق حامد - محمد عنتر   – محمود كهربا – فرجانى ساسى – ايمن حفنى – – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – حميد احداد – محمد ابراهيم – محمد حسن

خط الهجوم : كاسونجو – اوباما – عمرو السعيد

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