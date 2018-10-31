أزمة جديدة في الأرز بداية العام المقبل

31 أكتوبر 2018 - 06:07 م

أعلن الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن بدء توريد الأرز المحلى الأبيض المخصص لشهر نوفمبر المقبل لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تمهيدًا لصرفه لأصحاب البطاقات ضمن مقررات الشهر المقبل حيث من المقرر أن يتم توريد كميات تقرب من 40 ألف طن أرز أبيض معبأ خلال شهر نوفمبر.

وطالب شحاتة ، بضرورة استيراد الأرز الأبيض من الخارج طوال الـ4 أشهر من العام المقبل، لضمان استمرار توفير الأرز للمواطنين على بطاقات التموين وكذلك فى الأسواق ولتفادى حدوث الأزمات، خاصة وأن معدلات الاستهلاك ستزيد هذا العام عن الإنتاج المحلى بكميات تتراوح من 200 ألف إلى 300 ألف طن وذلك بعد تقليص مساحات الأراضى المنزرعة أرز، مما يتطلب إلى ضرورة الاستيراد هو ما اعلنت عنه وزارة التموين من خلال إجراء مناقصة للحصول على الأرز الأبيض بجانب ما تحصل عليه الوزارة من الأرز الشعير.

وأكد على ضرورة استيراد وذلك لضمان استمرار توفيره للمواطنين، لافتا إلى أن عدم توفير الأرز على بطاقات التموين فى أى وقت فإن ذلك يساهم فى زيادة الأسعار فى الأسواق، الأمر الذى يتطلب ضرورة استيراد الأرز طوال الـ 4 أشهر الأولى من العام المقبل دون تقاعس عن الاستيراد خلال هذه الفترة حتى لا تتكرر أزمة البطاطس مع الأرز ،خاصة وانه بمجرد التعاقد على كميات من الخارج فإنها تصل البلاد فى مدته لن تقل عن شهرين بل تزيد عن ذلك من تاريخ التعاقد.







