إنجازات «الكهرباء» تدخل موسوعة «جينس»

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المركزي للمحاسبات

جينيس

أشاد الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإنجازات التي حققتها وزارة الكهرباء، وخاصة في مشاريع التوليد، التي نفذتها شركة "سيمنز" الألمانية ببني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس.

وطالب ممثلو الجهاز المركزي، خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، قيادات وزارة الكهرباء بضرورة توثيق حجم الإنجازات الإدارية والفنية غير مسبوقة بالكهرباء بموسوعة جينيس العالمية.

وأبدى الجهاز المركزي شكره على تنفيذ المشروع في عامين ونصف العام فقط، رغم أن المدة المتعارف عليها عالميًا تتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات، علاوة على الالتزام بتوفير التمويل في المواعيد المحددة، وتشغيل الـ36 وحدة توليد قبل الجدول الزمني لها.



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