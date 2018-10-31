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«كيتا»: «صلاح» يستحق ما وصل إليه.. و«كلوب» الأفضل

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ليفربول

صلاح

كيتا

أشاد الغيني نابي كيتا، صانع ألعاب فريق ليفربول الإنجليزي، بالمستوى المميز الذي يقدمه النجم محمد صلاح، جناح الريدز، خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أنه ليس ضربة حظ.

وقال كيتا، في تصريحات صحفية: "هو يتدرب بقوة في التدريبات، في كل مرة أتوجه إلى صالة التدريبات أجده هناك، ما يقوم به ليس ضربة حظ بل هو يستحقه لأنه يتدرب بقوة".

وتابع حديثه: "أنا محظوظ وسعيد حقًا باللعب مع لاعبي الفريق، أتعلم من تجاربهم، أتدرب معهم وأحاول أن أكون أفضل، هدف الفريق هو هدفي كل ما أريد تحقيقه، سأحققه معهم".

وأضاف: "من الرائع أن يكون كلوب مدربي، هو متفتح ويمكنك التحدث معه في أي وقت هو يركز مع الجميع، وليس مع لاعب بعينه هو يهتم بنا جميعًا، ومن دواعي سروري أن أعمل معه".

جدير بالذكر فأن ليفربول سيواجه أرسنال، يوم السبت المقبل، في الدوري الإنجليزي، ويحتل الريدز المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة.



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