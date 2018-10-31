» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

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الدولار والجنيه

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام، خدمة لرصد أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، 31 أكتوبر 2018.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 17.86 جنيه للشراء، و 17.95 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديث يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه:

البنك                         الشراء           البيع

البنك المركزي             17.86           17.95

بنك مصر                  17.79           17.89

الأهلي المصري           17.78           17.88

القاهرة                      17.86            17.96

الإسكندرية                 17.86           17.96

التجاري الدولي           17.86            17.96

أبو ظبي الإسلامي        17.89            17.99

قناة السويس                17.88           17.96

البركة                       17.87           17.96



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