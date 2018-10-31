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غدًا.. طقس معتدل بأنحاء البلاد وأمطار بهذه المناطق

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الأرصاد

طقس

حرارة

يسود غدًا الخميس، طقس معتدل على معظم أنحاء البلاد، مائل للحرارة نهارا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال البلاد.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغري والعظمي فتكون القاهرة "18- 30"، إسكندرية "21 – 29"، قنا "18 – 32"، الأقصر "20- 32"، أسوان "22 – 34".



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