تعرف على قائمة المقاصة لمواجهة بتروجت

31 أكتوبر 2018 - 06:24 م

أعلن الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة طلعت يوسف، قائمة فريقه لمواجهة بتروجت، غدًا الخميس، على ملعب السويس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري العام.

واللاعبون المختارون هم:

أحمد عادل، محمود حمدي في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي، طه عادل، محمد دبش، أسامة جلال، محمود وحيد، عاصم سعيد، محمد توني، إيريك تراوري، عصام صبحي، نصر رمضان، صلاح عاشور، باولن فوافي، جون أنطوي، مصطفى شبيطة، رجب عمران، مروان حمدي، أحمد محسن، محمد رمضان.