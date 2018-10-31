الحماية المدنية تنقذ عاملًا عند سقوطه من الطابق السابع

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إنقاذ عامل من الموت بعد أن انقطع السلك الذي يحمل السقالة التي يعمل عليها في مستوى الطابق السابع لعقار بشارع جامعة الدول العربية.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة العجوزة من إدارة شرطة النجدة، أنه أثناء تواجد أحد العمال بالطابق السابع داخل صندوق سقالة كهربائية لتنظيف زجاج العقار الكائن دائرة القسم التابع لشركة استثمار عقاري من خارج النافذة، انقطع الوير المثبتة به مما أدى إلى سقوط الصندوق وتعلقه بالطابق الثالث وتدلي منه المذكور.

وبانتقال قيادات القطاع والفحص وقوات وضباط الحماية المدنية بالقطاع، وباستخدام السلم الهيدروليكي تم إنزاله، وتبين أنه يدعي محمد. ح. م 51 سنة عامل ومقيم بشتيل – دائرة مركز أوسيم.

وبسؤاله، قرر أنه أثناء عمله أعلى السقالة المشار إليها والمعدة لنظافة ودهان المبني انزلقت قدماه وتعلق بها، ولم يتهم أحدا.

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