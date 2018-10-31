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لحظة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم تابوت أثري بداخله مومياء

قضايا وحوادث

لحظة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم تابوت أثري بداخله مومياء
لحظة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم تابوت أثري بداخله مومياء

أحمد سالم

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وزارة الداخلية

قوات الأمن

هيئة الاثار

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القبض على 4 أشخاص بحوزتهم قطع تابوت يشتبه في أثريته بداخله مومياء في الجيزة.

كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات أجهزة الأمن قيام "نصر.إ.ع" مزارع، ومقيما بدائرة مركز شرطة البدرشين (بالجيزة) بحيازة وإحراز بعض القطع الأثرية بمنزله بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومديرية أمن الجيزة استهدفت منزله، وتبين عدم تواجده وضبط أشقائه الثلاثة: "على.إ.ع"، و"أحمد"، و"عمر"، "مزارعين" ولهم معلومات جنائية، و"محمد.س.ع"، مزارع "نجل عمه"؛ وكان بحوزتهم تابوت خشبي مكون من جزئين "القاعدة والغطاء" بداخله مومياء، ويعلو غطاء التابوت بعض النقوش والكتابات الهيروغليفية.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب وبعرض التابوت على لجنة من هيئة الآثار أفادت بأثريته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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