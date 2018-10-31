انهيار سد النهضة قريبًا

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زلازل

حذر المهندس أحمد الشناوي، وكيل معهد الموارد المائية السابق، والخبير الدولي في السدود، من انهيار سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن السد معرض لهذه الكارثة خلال سنوات، حسب زعمه.

وقال "الشناوي"، في تصريحات صحفية، إن "السد قد بني على منطقة فوالق أرضية نشطة بما يعني تعرضها للزلزال بصفة مستمرة، وهو ما سوف يؤدي حتما إلى سقوط المبنى كاملًا"، مشيرًا إلى أن "سد النهضة الإثيوبي قد انهارت منه أجزاء مرتين، الأولى كانت في عام 2016 ، والثانية جاءت في أغسطس من العالم الحالي، وهو ما يدلل على أن هذا السد قصير العمر، ولن يستمر طويلًا، بسبب الزلازل، التي ستضربه بكل تأكيد".

وطالب وكيل معهد الموارد المائية السابق الحكومة المصرية بضرورة مقاضاة إثيوبيا دوليًا "لأن سد النهضة سينهار، وهو ما يعرض مصر والسودان لكوارث لا يمكن توقع حجم أضرارها"، مشيرًا إلى أن "مبرر مصر في شكواها أنها لم تكن تعلم بأن السد قد صمم على منطقة زلازل نشطة، وهذا يمثل في حد ذاته كارثة كبرى"، حسب قوله.

وأضاف "الشناوي"، أن "شركة تل أبيب المسؤولة عن توليد الكهرباء تعلم ذلك جيدًا، لأنهم يعملون وفق استراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى"، مشيرًا إلى أن "السيول التي غمرت السودان منذ شهور مضت ومات فيها ما لا يقل عن ألف شخص نتيجة لانهيار جزء من سد النهضة بسبب الزلازل التي تعرض لها وأدى إلى كسر عدة بوابات بالسد، ما تسبب في حركة المياه الشديدة ودخولها على السودان التي تبعد عن موقع السد نحو 15 كيلو مترا تقريبًا".

وفيما يخص معرفة الحكومة المصرية بموضوع خطورة انهيار سد النهضة، رد "الشناوي" بأنه "لا يعلم هل الحكومة لديها معرفة بالأمر أم لا، ولكن هناك شواهد واضحة أدت إلى وجود خلافات داخل الحكومة الإثيوبية نفسها، وهناك أمور بالتأكيد لا يتم إعلانها للرأي العام حتى لا تؤدي إلى مشاكل للدولة، وهو أمر متفق عليه ومتعارف بين المسؤولين"، حسب قوله.

وأوضح "الشناوي" أن "ارتفاع سد النهضة 145 مترًا، وهذا مكمن الخطورة، لأن كمية المياه المحجوزة كبيرة، فإذا حدث انهيار ستكون الخسائر فادحة، والمفروض أن يكون ارتفاع السدود أقل كثيرًا من ذلك، ولأنهم لا يستطيعون ملء 70 مترا فقط منه، حيث تم الانهيار في كل محاولة أقاموها".


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