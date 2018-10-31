» الحزب الحاكم بتركيا: قتل خاشقجي لا يمكن تنفيذه دون أوامر عليا

31 أكتوبر 2018 - 07:00 م

قال المتحدث باسم العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، اليوم الأربعاء إن عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ما كانت لتنفذ دون أوامر عليا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية في تغريدة لها: "متحدث العدالة والتنمية بخصوص مقتل خاشقجي: لا نتهم أي أحد مسبقا لكننا لن نسمح بالتستر على أي شيء".

وكانت النيابة العامة التركية قد كشفت أن خاشقجي قُتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول؛ وفقًا لخطة كانت معدة مسبقًا.

وأوضحت النيابة، أنه "تم تقطيع جثة خاشقجي بعد قتله والتخلص منها"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "الأناضول".

وأضافت النيابة العامة التركية: "لم نتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات (مع الجانب السعودي) رغم كل جهودنا المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة".

كما قالت النيابة العامة في إسطنبول: "تم إبلاغنا بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية".

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن النائب العام في إسطنبول تلقى دعوة لزيارة السعودية في إطار قضية خاشقجي.