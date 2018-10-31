» الاتحاد الدولي يتعرض للسرقة

31 أكتوبر 2018 - 07:01 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تعرضه لعملية قرصنة وسرقة معلومات اليوم، الأربعاء، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن تلك القرصنة.



وسادت حالة من القلق الشديد على أعضاء الاتحاد الدولي ورئيسه جياني إنفانتينو، بسبب حجم الوثائق والمعلومات السرية التي تم الحصول عليها.

وحسب الصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز" أن مجلة "دير شبيجل" الألمانية قد حصلت على نسبة كبيرة من المعلومات المسروقة من الاتحاد، بما في ذلك عقود ورسائل بريد إلكترونية خاصة بين مسئولين بارزين في الفيفا.

وفى أول رد فعل أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم بيانا رسميا عن تلك الحادثة جاء فيه:"بعد عملية القرصنة التي وقعت في مارس عام 2018 ، اتخذ الفيفا عدة تدابير لتطوير الأمن المعلوماتي، من أجل حماية موظفيه ، ولدينا حالة من القلق إزاء حقيقة أن بعض المعلومات جرى الحصول عليها بطريقة غير مشروعة اليوم، الفيفا يدين أي محاولات لانتهاك سرية ونزاهة وإتاحة البيانات الخاصة بأي منظمة ، عبر ممارسات غير قانونية."

واختتم الفيفا بيانه قائلا:"ملتزمون بتأمين البيانات وضمان السرية التامة والنزاهة إنها قضية مستمرة، يواجهها الفيفا مثلما يواجهها عدد هائل من المنظمات حول العالم ، والتي تواجه تحديات تتعلق بتأمين البيانات."

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الاتحاد الدولى لكرة القدم للسرقة، حيث سبق وتمت سرقة بعض المعلومات في شهر مارس الماضي.