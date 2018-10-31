الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

31 أكتوبر 2018 - 07:07 م

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا جديدًا.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، فقد "أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمره الكريم بترقية وتعيين 53 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي".

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن "الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء".