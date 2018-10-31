كثافة مرورية بعدد من الطرق والمحاور بسبب زيادة الأحمال

ظهرت كثافات مرورية عالية بعدد من المحاور والطرق الرئيسية والصحراوية، منذ قليل، بسبب زيادة الأحمال.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي والصحراوي بسبب زيادة الأحمال، و«القاهرة - السويس»، و«القاهرة - الإسماعيلية»، و«بنها - شبرا»، و«القاهرة – السويس».

وشهد محور 26 يوليو، أمام القادم من مناطق أكتوبر، في طريقه إلى الجيزة، وأعلى ميدان لبنان، كثافات مرورية متحركة، وكذلك أعلى كوبري 15 مايو، ومناطق وسط البلد، ومحور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة.

كما تباطأت الحركة المرورية، بشوارع فيصل والهرم، وصولًا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، والأوتوستراد، وصلاح سالم، والنصر.

وظهرت كثافات مرورية أمام القادم من مناطق جنوب القاهرة، وأثر النبي ومتجهة إلى وسط المدينة، كما تسبب تعطل عدد من السيارات أعلى الطريق الدائري، وتباطؤ حركة السيارات بطريق جسر السويس لزيادة الأحمال.