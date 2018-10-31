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أمن الجيزة يضبط عصابة قامت بالسطو على مزرعة بمنشأة القناطر

قضايا وحوادث

المتهمين
المتهمين

أحمد سالم

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سطو مسلح

الجيزة

مباحث

منشاة القناطر

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى القبض على تشكيل عصابى مكون من 7 عاطلين، لاتهامهم بالسطو المسلح على مزرعة ماشية، وتقيد 4 خفراء بالحبال، والاستيلاء على 10 رؤوس ماشية.

وأرشد المتهمون عن أماكن إخفاء الماشية المسروقة، حيث تم ضبط 6 منها، كما اعترف المتهمين ببيع الأربعة الآخرين، وضبط بحوزتهم المبلغ المالى الخاص ببيع المسروقات، والسلاح النارى المستخدم فى الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد هجوم عدد من الأشخاص على مزرعة ماشية، وتهديدهم الخفراء المسئولين عن تأمينها بالأسلحة النارية والبيضاء، وتقييد 4 خفراء بالحبال، ثم الإستيلاء على 10 رؤوس ماشية والهرب.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، والعميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، حيث كشفت التحريات أن 7 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من كشف هويتهم.

ومن خلال تكثيف التحريات، ورصد الأماكن التى يتردد عليها المتهمون، نجح الرائد طارق مدحت رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، ومعاونة النقيب وليد جمال من ضبط المتهمين، وبحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى تهديد الخفراء، بالإضافة إلى مبلغ مالى.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأنهم وراء الهجوم والسطو على مزرعة الماشية، وسرقة 10 رؤس ماشية، وذكروا أنهم باعوا 4 منها وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم حصيلة البيع، كما أرشدوا عن مكان إخفاء رؤوس الماشية الستة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة سماعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، الذى أمر بإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.


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