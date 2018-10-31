قيادي بالجماعة الإسلامية يكشف أسباب تأخر «مراجعات 97» أربع سنوات

31 أكتوبر 2018 - 07:34 م

كشف حمدي عبد الرحمن ، القيادي التاريخي بالجماعة الإسلامية، عن تفاصيل جديدة حول كواليس مراجعات 1997، وأسباب تأخرها 4 سنوات كاملة.

وقال "عبد الرحمن"، في بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه :"بدأت المبادرة ببيان الأخ محمد أمين(القيادي بالجماعة الإسلامية) في جلسة المحاكمة في 5/7/1997،بعدها بحاولي شهرين تم اللقاء بين اللواء أحمد رأفت والشيخ كرم وتم الاتفاق فيه علي خطوات تفعيل المبادرة ،ولكن أحد الإخوة المحامين حصل منه صحفي في جريدة من جرائد المعارضة علي بعض تفاصيل المبادرة وقام بنشرها وتسبب ذلك في تأخير التفعيل قليلا ".

وأضاف :"ثم في شهر نوفمبر من نفس العام حدثت حادثة الأقصر وكانت حادثة كارثية بكل المقاييس،وتم تغيير وزير الداخلية علي الهواء مباشرة وأمام العالم كله وجاء اللواء حبيب العادلى وزيرا ،وسئل حسني مبارك عن المبادرة فقال ده تقسيم أدوار،فريق يعلن الوقف وفريق يضرب وادخلت حادثة الأقصر المبادرة غرفة الإنعاش".

وتابع :"وترك اللواء أحمد رأفت الجهاز وانتدب للعمل في إحدى السفارات بالخارج ،ومن حل محله كان غير متحمس ولم تكن عنده جرأة اللواء أحمد رأفت في إتخاذ القرار حتي حدثت حادثة الاستلاء علي أحد البنوك في المراغة ،وعاد اللواء أحمد رأفت إلى الجهاز مرة أخري ومن ثم خرجت المبادرة من غرفة الإنعاش".

واختتم :"وبدأ تفعيل المبادرة في شهر يونيو 2001 أي بعد أربع سنوات بالتمام والكمال".







