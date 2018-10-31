التحريات تكشف عدم وجود شبهة جنائية في وفاة طفل بأوسيم

أمرت نيابة شمال الجيزة بدفن جثة طالب لقي مصرعه أثناء لهوه بـ "مرجيحة" بإحدى المدارس بأوسيم، وكشفت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع طفل نتيجة سقوطه أثناء لهوه بمرجيحة داخل مدرسة بأوسيم، وتبين أنه أثناء لهو الطفل "م.خ" البالغ من العمر 10 سنوات اختل توازنه وسقط لتصطدم رأسه بها مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.