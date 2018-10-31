  • الأربعاء 31 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر08:34 م
بحث متقدم
خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي

خطيبة خاشقجي: هذا مطلبي الأخير

اقتحام طلاب فصل الطالبات بمدرسة شبرا التجارية

قرار عاجل من «التعليم» بشأن اقتحام طلاب فصل طالبات

الجماعة الإسلامية

قيادي بالجماعة الإسلامية يكشف أسباب تأخر «مراجعات 97» أربع سنوات

أسباب إلغاء قرار منع "محمد جبريل " من السفر

داعية سلفي: يجب التخلص من «محمد جبريل»

مشروع سد النهضة

انهيار سد النهضة قريبًا

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

الشيخ محمد جبريل

القصة الكاملة للقبض على «محمد جبريل» والإفراج عنه

المصري

عقوبة قاسية من الـ«كاف» ضد المصري

جامعة القاهرة

14 جامعة مصرية ضمن قائمة الأفضل لعام 2018

وزير الكهرباء

إنجازات «الكهرباء» تدخل موسوعة «جينس»

داعية سلفي: يجب التخلص من «محمد جبريل»

آخر الأخبار

أسباب إلغاء قرار منع "محمد جبريل " من السفر
أسباب إلغاء قرار منع "محمد جبريل " من السفر

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

القصة الكاملة للقبض على «محمد جبريل» والإفراج عنه

#

الإفراج عن «محمد جبريل»

#

هكذا أفلت الملياردير الشاب "محمد ديوجي" من أيدي خاطفيه

#

سجال بين جبريل ومغرد حول الحجاب: "أئتنا بالدليل القاطع"

الأزهر

محمد جبريل

داعية سلفي

قال الداعية السلفي حسين مطاوع، إنه يجب التخلص من فكر الشيخ محمد جبريل ، ولن يحدث ذلك إلا من خلال تنشئة أجيال جديدة تكون عندها العقيدة صحيحة وبإشراف من الأزهر الشريف.

وأضاف "مطاوع"، خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"جبريل اشتهر بإمامة المصلين بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة وعقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر دعا عليه جبريل في صلاة التراويح مخالفا دين الله وتطويعا لوظيفته كإمام لمسجد من أكبر مساجد مصر حسبما يوافق هواه وانتمائه الإخواني.


وأشار إلى أمن جبريل يطوع الدين لمصالح الجماعة :" هؤلاء يطوعون كل شيء لمصالحهم دون النظر هل هذا موافقا لشرع الله ام لا طالما هو موافق لشرع الجماعة".


وشدد على ضرورة مواجهة ذلك الفكر :" لن تنعم مصر بكامل الأمن حتى تتخلص بشكل كامل من هذا الفكر العفن والذي لن يكون إلا بتنشئة أجيال مرباة على العقيدة الصحيحة تستطيع مواجهته ورد شبهه ، وذلك بأن يكون للأزهر دور في ذلك وإلا فنحن ندور في حلقة مفرغة فالحل الأمني مع أهميته إلا أنه لن يجدي وحده ".


وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت مساء أمس الثلاثاء لمدة استمرت أكثر من 18 ساعة عقب عودته من بريطانيا ،قبل أن تفرج عنه مؤخرا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الوادي المقدس..

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مشادة كلامية بين طالبين تنهي حياة أحدهما داخل مدرسة
» الأهلي يرحب بالترجي قبل موقعة برج العرب
» حبس مهاجم منتخب إيطاليا عامين
» بالمستندات.. الزمالك يوافق على المشاركة بدوري الصالات
» لحظة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم تابوت أثري بداخله مومياء
» الاتحاد الدولي يتعرض للسرقة
» الحزب الحاكم بتركيا: قتل خاشقجي لا يمكن تنفيذه دون أوامر عليا
» مصر تنعى ضحايا الطائرة الإندونيسية المنكوبة
» بلاغ للنائب العام يتهم رئيس جمعية المصدرين المصريين بالنصب
» روسيا تحيي ذكرى ضحايا الطائرة المنكوبة فوق سيناء
» إندونيسيا تستدعي السفير السعودي بسبب إعدام خادمة

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك