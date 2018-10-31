داعية سلفي: يجب التخلص من «محمد جبريل»

31 أكتوبر 2018 - 07:36 م

قال الداعية السلفي حسين مطاوع، إنه يجب التخلص من فكر الشيخ محمد جبريل ، ولن يحدث ذلك إلا من خلال تنشئة أجيال جديدة تكون عندها العقيدة صحيحة وبإشراف من الأزهر الشريف.











وأضاف "مطاوع"، خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"جبريل اشتهر بإمامة المصلين بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة وعقب تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر دعا عليه جبريل في صلاة التراويح مخالفا دين الله وتطويعا لوظيفته كإمام لمسجد من أكبر مساجد مصر حسبما يوافق هواه وانتمائه الإخواني.









وأشار إلى أمن جبريل يطوع الدين لمصالح الجماعة :" هؤلاء يطوعون كل شيء لمصالحهم دون النظر هل هذا موافقا لشرع الله ام لا طالما هو موافق لشرع الجماعة".









وشدد على ضرورة مواجهة ذلك الفكر :" لن تنعم مصر بكامل الأمن حتى تتخلص بشكل كامل من هذا الفكر العفن والذي لن يكون إلا بتنشئة أجيال مرباة على العقيدة الصحيحة تستطيع مواجهته ورد شبهه ، وذلك بأن يكون للأزهر دور في ذلك وإلا فنحن ندور في حلقة مفرغة فالحل الأمني مع أهميته إلا أنه لن يجدي وحده ".







