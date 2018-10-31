» بالمستندات.. الزمالك يوافق على المشاركة بدوري الصالات

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الزمالك

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يعلن فيه موافقته على المشاركة في دوري كرة القدم صالات في الموسم الجديد.

كان اتحاد الكرة قد خاطب أندية الدوري الممتاز لكرة القدم الـ18 للمشاركة في دوري كرة القدم للصالات من أجل تطوير اللعبة ونشرها خلال الفترة المقبلة.

ووافق الزمالك على المشاركة في دوري الممتاز لكرة الصالات بعد الإنجاز الذي تحقق في اوليمبياد الأرجنتين وحصول منتخب الشباب على الميدالية البرونزية.


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