» حبس مهاجم منتخب إيطاليا عامين

31 أكتوبر 2018 - 07:51 م

أصدرت محكمة إيطالية اليوم الأربعاء حكمًا بسجن «فينتشنزو ياكوينتا» مهاجم اليوفنتوس والمنتخب الإيطالي السابق، بالسجن لمدة سنتين، على خلفية اتهام اللاعب في محاكمة المافيا «ندرانجيتا إيميليا».

وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، أن مديرية مقاطعة مكافحة المافيا كانت طلبت بسجن "ياكوينتا 6 سنوات، في الجرائم المتعلقة بالأسلحة.

كما أصدرت المحكمة حكما لوالد اللاعب "جيوسيبي ياكوينتا" بالسجن لمدة 19 عاما، في نفس القضية.

وقالت الصحيفة الإيطالية إنه بمجرد النطق بالحكم صرخ ياكوينتا الأب والابن في وجه المحكمة: "عار".