20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الإنتاج الحربي

31 أكتوبر 2018 - 08:07 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة على ماهر، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري العام.

واللاعبون هم : محمد أبو جبل و أحمد اللورد و ياسر ابراهيم و سيد فريد و رجب نبيل و أمير عابد و محمود منصور و محمود معاذ و أحمد نبيل مانجا و أحمد حمص و إسلام صالح و كناريا و محمود سيد و ديريك نيبامبى و اأميد أوكيرى و يامادو توريه و محمد حمدى ذكى و شريف رضا و حسام حسن و شيلونجو .

ويسعى على ماهر لتحقيق الفوز لضمان البقاء فى المربع الذهبى والحفاظ على المركز الثالث.