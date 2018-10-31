20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الإنتاج الحربي

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أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة على ماهر، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري العام.

واللاعبون هم : محمد أبو جبل و أحمد اللورد و ياسر ابراهيم و سيد فريد و رجب نبيل و أمير عابد و محمود منصور و محمود معاذ و أحمد نبيل مانجا و أحمد حمص و إسلام صالح و كناريا و محمود سيد و ديريك نيبامبى و اأميد أوكيرى و يامادو توريه و محمد حمدى ذكى و شريف رضا و حسام حسن و شيلونجو .

ويسعى على ماهر لتحقيق الفوز لضمان البقاء فى المربع الذهبى والحفاظ على المركز الثالث.


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