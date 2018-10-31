» قيادي أحوازي لـ"المصريون": النظام الإيراني يهدف لقتل المعارضة بالخارج

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إيران

الأحواز

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أعلنت اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية دولة الأحواز العربية، تضامنها مع الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها الحكومة الدنماركية، ضد النظام الحاكم في إيران، على خلفية التحقيقات حول محاولة اغتيال أحد القياديين الأحوازيين المقيمين بالدنمارك.

وأشاد الدكتور عارف الكعبي، رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة شرعية الأحواز، في تصريحات خاصة، بالجهود الدنماركية في الكشف عن المتورطين الحقيقيين في تلك العملية الإرهابية، والتي أثبتت ضلوع الاستخبارات الإيرانية في تنفيذ محاولة اغتيال لقياديين أحوازيين.

وأكد "الكعبي"، أن تلك التحقيقات التي كشفت تورط الاستخبارات الإيرانية، أكدت في الوقت نفسه أن النظام الإيراني بدأ اتخاذ خطوات فعلية في تنفيذ وعوده، والتي أوصى بها قادته بملاحقة القياديين الأحوازيين ورموز المعارضة الإيرانية إلى ما وراء البحار، ما يعكس مدى إرهاب ذلك النظام الذي لا ترتجف له عين في انتهاك القوانين والأعراف الدولية.

وقال رئيس تنفيذية الأحواز، إن تلك الواقعة تُعد تعديًا واضحًا على سيادة المملكة الدنماركية، ما يتوجب وجود رد عنيف يردع النظام الإيراني عن تنفيذ مخططاته داخل أراضيها ورصد شبكة الجواسيس التي يستخدمها لتنفيذ تلك المآرب الإجرامية.

وناشد "الكعبي"، دول الاتحاد الأوروبي، تحمل المسئولية وتقديم الحماية الكاملة للجاليات الأحوازية والرموز السياسية المتواجدة على أراضيهم، والتي تستهدفها إيران وتضع مخططات للتخلص منها جماعة وفراداً، مشدداً على ضرورة وجود مباحثات بين دول الاتحاد الأوروبي لوضع آلية جديدة تفرض عقوبات على النظام الإيراني، وتقطع أيديهم عن إمداد جواسيسه.



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