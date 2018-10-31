أول تعليق من «محمد جبريل» بعد الإفراج عنه

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اعتقال

محمد جبريل

أول تعليق

أكد الشيخ محمد جبريل، الداعية الإسلامي، إمام مسجد عمرو بن العاص، الإفراج عنه عقب توقيفه مساء أمس الثلاثاء لمدة استمرت أكثر من 18 ساعة عقب عودته من بريطانيا، لافتًا إلى أنه عاد إلى منزله بسلام.

وكتب "جبريل" في منشور له على صفحته بـ"فيس بوك": "سلام عليكم احبابى الكرام فى كل الدنيا / الشيخ جبريل بخير وعافية وموجود فى بيته والحمد لله ، وربنا يجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ،، وجزيتم خيرا لمشاعركم الطيبة وهذا أغلى وسام على صدرى ، آمين".

وكانت مصادر مقربة من الشيخ جبريل قد قالت في تصريحات لـ "المصريون": "إن سلطات مطار القاهرة قامت بتوقيف جبريل أمس الثلاثاء في حدود الساعة التاسعة مساء، وتم مصادرة جواز السفر الخاص به، على أن يتوجه إلى الأمن الوطني لاستلامه بعد ثلاثة أيام".

وأضافت أن "زوجته وبنته كانتا في انتظاره في المطار منذ الساعة التاسعة مساء الثلاثاء، لكنه لم يخرج لهما حتى اتصل بهما الساعة الثانية صباحًا وأبلغهما بأن يرجعا إلى البيت، لأنه تم توقيفه وسحب جواز السفر الخاص به".

وأشارت المصادر إلى السبب الرئيسي لرجوع جبريل إلى مصر: "نزل عشان يجدد الباسبور، وليس عليه أية أحكام وهو حاليًا في بيته".

كانت وزارة الأوقاف أصدرت قرارًا بمنع الشيخ جبريل من ممارسة أي عمل من أعمال الإمامة بالمساجد بعد دعائه في صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص العام قبل أربع سنوات.

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في حينه، إنه سيتم منع جبريل من إلقاء دروسه الخاصة بالمسجد، على خلفية دعائه على الظالمين في صلاة التراويح ليلة السابع والعشرين من رمضان بمسجد عمرو بن العاص.

وفي عام 2015، قال جبريل عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن السلطات المصرية تحفظت على أمواله، معلقًا: "لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، تم التحفظ على جميع الأموال، فحسبي الله ونعم الوكيل".


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