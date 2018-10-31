بمشاركة «الشحات».. العين يسقط أمام الشارقة بهدفين

31 أكتوبر 2018 - 09:10 م

سقط فريق العين أمام ضيفه الشارقة، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء التي جمعتهما اليوم، الأربعاء، على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دورى الخليج العربى.

كاد حسين الشحات يفتتح التسجيل لفريق العين فى الدقيقة 21 من زمن المباراة، بعدما أطلق تصويبة صاروخية تصدى لها حارس الشارقة بكل براعة.

ولكن نجح ويلتون سواريز فى تسجيل أول أهداف فريق الشارقة فى الدقيقة 25 من زمن اللقاء، وأضاف ايجور كورونادو الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وقلص المهاجم السويدى ماركوس بيرج النتيجة لفريق العين بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 67 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة توقف رصيد العين عند 16 نقطة فى المركز الثانى، بينما عزز الشارقة صدارته للمسابقة برصيد 20 نقطة.