» السفارة المصرية في بوروندي تكرم مبعوثي الأزهر الشريف

31 أكتوبر 2018 - 09:14 م

كرمت الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفير جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، كلًا من الشيخ محمد وجيه حسن علي، والشيخ محمد محمود محمد علي، والشيخ عنتر محمد صديق جاد الرب، مبعوثي الأزهر الشريف لدي جامعة السلام والمصالحة في بوروندي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة بعثتهم.

وقد قامت السفير بمنحهم شهادات تكريم لمجهوداتهم في تعليم اللغة العربية والتربية الدينية للطلبة البورونديين، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

واحتفلت السفير بتخريج مبعوثي الأزهر لأول دفعة بدورة تعليم اللغة العربية، والتي قام فيها مبعوثي الأزهر الشريف بتدريس مبادئ وقواعد اللغة العربية للطلبة البورونديين بجهود طوعية منهم.

وقد قامت السفيرة بتكريم الطالبة أسماء فوز خالد (7 سنوات) الحاصلة علي المركز الأول بدورة تعليم اللغة العربية، ومنحتها هدية عبارة عن مصحف مترجم باللغة السواحيلية.



