ضبط 3.3 مليون جنيه مع سيدة وشاب قبل السفر

ضبطت إدارة تأمين الركاب بميناء القاهرة الجوي، راكبين مصريين، يدعيان (هاني. م. س) مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة، و(سمر. م. م) بمنطقة مصر الجديدة، حال إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة متجهة إلى إحدى الدول العربية، لحيازتهما مبلغ مالي قدره 3 ملايين و350 ألف جنيه، مخبأة بين طيات ملابسهما بالمخالفة لقانون النقد المصري.

جاء في محضر الضبط، أن الأول أفاد بعمله بتجارة الهواتف المحمولة، وأن المبلغ المضبوط كان بقصد التعاقد على شراء هواتف محمولة من الدولة العربية المتجه إليها، مضيفا قيامه بشراء الهواتف وتسليمها لأحد المصريين المقيمين هناك، والذي يشحنهم لإحدى الدول المجاورة، حيث يقوم بعض المهربين بالاتصال به وتسليمهم إليه بإحدى المدن المصرية القريبة من حدود تلك الدولة.

وأفادت المتهمة الثانية، أنها ترتبط بصلة قرابة بالأول، وسبق لها مرافقته أكثر من مرة لمساعدته في شحن الحقائب مقابل حصولها على مبلغ مالي 1000، ونفت علمها حيازته للمبالغ المالية المضبوطة، واتخذت الإجراءات القانونية.