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«البرادعي» يثير الجدل بتغريدة عن السجون

الحياة السياسية

الدكتور محمد البرادعي
الدكتور محمد البرادعي

المصريون - خالد الشرقاوي

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السجون

محمد البرادعي

أثار الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، جدلًا واسعًا بتغريدة له على موقع التدوينات المصغر "تويتر" بسبب ما وصفه بـ:"التهم الموجهة والأحكام الصادرة عن الكثير من الشباب الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف".

وقال "البرادعي" في تغريدته: "أياً كانت التهم الموجهة والأحكام الصادرة على الكثير من الشباب الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف فإني أتساءل بألم  شديد، بسبب ما أسمعه منهم وعنهم، عما إذا كانت السجون وممارساتها وما تسببه من استقطاب مدمر هى أفضل الطرق لبناء الأوطان؟"، وفق قوله.

وتباينت ردود وآراء متابعى "البرادعي"، فبينما تضامن البعض مع مضمون التغريدة هاجم البعض الآخر أسلوب كتابته.

وعلق صاحب حساب "الثورة راحت في الوبا" قائلًا:‏ "طيب الحل ايه اذا كانت المؤامرة من كل جهة اعلام رجال اعمل فنانون وشعب جاهل واحنا المعصورين في النص".

وقال ناشط آخر يدعى "شاذلي صقر العسكرابي": "اتسال برحتك  انت وامثالك المرتزقة الماجورين  يا بردعة".

فيما رد "نصر أحمد نصر" على التغريدة قائلًا: "حضرتك بتهري، وتغريداتك مايعة، وجرمك في استحضار الدولة القديمة لا يغتفر، فاركن على جنب وسيب الشباب اللي في السجون في حالها".

وعلق صاحب حساب "Hamoudy's Mix ":‏ "حنين أوي حضرتك.سيب الأوطان في حالها و بلاش تتفلسف . أنت واحد من اللذين سلموا الشباب للسجون نتيجة جهلك وغبائك السياسي".



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