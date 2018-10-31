إصابة 9 أشخاص إثر حادث بطريق كفر الدوار الزراعي

أحمد سالم
أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص صغير بالطريق الزراعي بكفر الدوار.
تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بحادث تصادم بدائرة المركز.
وبعد الإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم سيارة ميكروباص صغير "تونايه" وسيارة نقل بالطريق الزراعي اتجاه "القاهرة - الإسكندرية" عند مدخل البيضا بدائرة مركز كفر الدوار.
أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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