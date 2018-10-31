» نتنياهو: أتضامن مع حق المثليين في الإنجاب

31 أكتوبر 2018 - 09:37 م

اتهم نواب المعارضة بالكنيست الإسرائيلي حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو بالتمييز ضد المثليين خاصة في إعقاب استثنائهم من حق "تأجير الأرحام".

بدوره أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، في جلسة خاصة في الكنيست، على أنه يتضامن مع حق الأزواج الرجال إنجاب طفل للعالم، وأنه موقف معروف في هذا الشأن، لكن المشكلة تتعلق بالائتلاف الحكومي.

وقال إنه لم يستطع حتى الآن حشد دعم في الائتلاف الحكومي من أجل ذلك، موضحًا أنه يؤيد منح حق تأجير الأرحام للرجال، وهذا أمر مبدئي، وليس أمرا سياسيا فيه يسار ويمين. “هذا شأن شخصي وإنساني. أنا وزوجتي ساعدنا العديد من الرجال والنساء من المجتمع المثلي” أضاف رئيس الحكومة.

وهاجم نواب المعارضة نتنياهو على موقفه من قضية "تأجير الأرحام" للمثليين، خاصة أنه يقول إنه يؤيد الأمر لكن ذلك ليس بسيطرته، وذلك خلافا لقضايا أخرى يريدها نتنياهو ويعرف كيف يضغط على الائتلاف الحكومي لقبولها.