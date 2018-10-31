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الأهلي يعلن جاهزية نجمه لموقعة الترجي

الرياضة

الاهلى والترجي
الاهلى والترجي

أمير سعد

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية أحمد فتحي للمشاركة مع فريقه أمام الترجي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشارك أحمد فتحى فى مران فريقه المقام حالياً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليعلن جاهزيته لمواجهة بطل تونس.

وتعرض أحمد فتحي لإصابة فى العضلة الأمامية حالت دون مشاركته فى مران الفريق الذى سبق سفره للإسكندرية، لتحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب أمام الترجى، قبل ان يعلن جاهزيته بمشاركته فى مران اليوم.

ويلتقى الأهلى مع الترجى التونسى مساء بعد غد الجمعة، باستاد برج العرب فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.


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