سر استقالة توفيق عكاشة من «ماسبيرو»

31 أكتوبر 2018 - 09:42 م

تقدم الإعلامي توفيق عكاشة مقدم البرامج بقطاع أخبار الهيئة الوطنية للإعلام، باستقالته رسميًا من العمل، بعد حضوره إلى مبنى التليفزيون وتقديمها بنفسه، اليوم الأربعاء.

وجاء قرار "عكاشة" بعد انضمامه لقناة "الحياة" الفضائية، وتقديم برنامج مصر اليوم على شاشتها، ومن ثم إحالته للتحقيق بالهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة لإعلان راديو النيل تقديم عكاشة برنامجا عبر محطاته نغم وميجا إف إم، وتقديمه برنامجًا جديدًا عليهما.

وأوضح عكاشة خلال حفل شبكة راديو النيل، لإعلان انطلاق برنامجه الجديد، الثلاثاء، أن قراره يأتي بسبب عدم موافقة قطاع الأخبار على تقديمه برنامجا سياسيا أو إخباريا وإحالته للتحقيق.

وكان عمرو الشناوى رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، قد أحال عكاشة للتحقيق بسبب عمله في فضائيات خاصة بدون تصريح رسمي، وهو ما دعا الأخير لتفضيل تقديم استقالته من العمل بالمبنى.

وأكد الشناوي، في تصريح خاص لـ"المصريون"، أن "عكاشة" قد تقدم بطلب استقالته شخصيًا ظهر الأربعاء، وأنه من استلم منه الطلب، لافتًا إلى أن طلب الاستقالة لن يؤثر على مسار التحقيقات.

وأوضح رئيس قطاع الأخبار أن البت في استقالة "عكاشة" لن يتم الآن حتى يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية التي تتخذ حياله نتيجة مخالفته اللوائح والقوانين.

وأشار "الشناوي" إلى أنه تم استدعاء "عكاشة" للتحقيق أكثر من مرة سابقًا وتحديد موعد للتحقيق لكنه لم يكن يحضر، مؤكدًا أنه سيتم التصعيد تجاه الإعلامي حال عدم حضوره جلسة التحقيقات القادمة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة ومنها إحالته إلى لجنة التأديب.

وأعلن توفيق عكاشة 29 أغسطس الماضي تسلم عمله كمقدم برامج في قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، بعدما كان يحصل على إجازات سنوية بصفة مستمرة كل عام، إلا أنه بدأ الخميس 11 أكتوبر، تقديم برنامج "مصر اليوم" على قناة الحياة، بعد غياب استمر عامين.



