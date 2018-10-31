  • الأربعاء 31 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر09:52 م
بحث متقدم
اقتحام طلاب فصل الطالبات بمدرسة شبرا التجارية

في مدارس مصر.. لا تربية ولا تعليم

توفيق عكاشة

سر استقالة توفيق عكاشة من «ماسبيرو»

جماعة الإخوان- أرشيفية

هل تتجه ألمانيا لتصنيف «الإخوان» إرهابية؟

نقابة الاطباء: 87% نسبة إضراب الأربعاء

صدام بين الأطباء والحكومة بعد إلغاء إجازات العاملين بالخارج

محمد جبريل

أول تعليق من «محمد جبريل» بعد الإفراج عنه

البرادعي

عالم نووي يرفض المشاركة في مؤتمر دولي بسبب «البرادعي»

خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي

خطيبة خاشقجي: هذا مطلبي الأخير

اقتحام طلاب فصل الطالبات بمدرسة شبرا التجارية

قرار عاجل من «التعليم» بشأن اقتحام طلاب فصل طالبات

الجماعة الإسلامية

قيادي بالجماعة الإسلامية يكشف أسباب تأخر «مراجعات 97» أربع سنوات

أسباب إلغاء قرار منع "محمد جبريل " من السفر

داعية سلفي: يجب التخلص من «محمد جبريل»

بالصور.. إصابة محمد صلاح في تدريبات ليفربول

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«راموس» يرد على «كلوب» بشأن تعمده إصابة «صلاح»

#

تصريحات مثيرة لـ"صلاح" عن موسمه الجديد مع ليفربول

#

لفتة طيبة من «النني» تجاه محمد صلاح

#

آمنة نصير تهاجم جبريل لشماتته فى إصابة صلاح

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

تعرض النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لإصابة بسيطة خلال مشاركة في مران فريقه، اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمباراة آرسنال، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وظهر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، مصابا باليد في تدريبات فريقه ليفربول استعدادا لمواجهة الجانرز على ملعب الإمارات.

وذكرت صحيفة ليفربول إيكو أن إصابة صلاح هي جزع في اليد، وخاض التدريبات الكاملة للفريق اليوم دون حدوث أي مشكلة.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المدارس.. عليها حارس!

محمود سلطان

ضرورة إعادة عجلة القيادة لمصر

فراج إسماعيل

الوادي المقدس..

حسام فتحي

صاعقة خاشجقى ..وفضح الأوهام القديمة

د. هشام الحمامي

الإلحاد في مصر.. والعالم!

د. حسام عقل

وأخيرا .. هل تنتصر الدماء؟

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. إصابة محمد صلاح في تدريبات ليفربول
» نتنياهو: أتضامن مع حق المثليين في الإنجاب
» السفارة المصرية في بوروندي تكرم مبعوثي الأزهر الشريف
» قيادي أحوازي لـ"المصريون": النظام الإيراني يهدف لقتل المعارضة بالخارج
» بالتفاصيل.. قتلت زوجها بعدما أنهكته جنسيًا
» نجم الترجي: مواجهة الأهلي مُعقدة.. وأتمنى مواجهة الريال
» مشادة كلامية بين طالبين تنهي حياة أحدهما داخل مدرسة
» الأهلي يرحب بالترجي قبل موقعة برج العرب
» حبس مهاجم منتخب إيطاليا عامين
» بالمستندات.. الزمالك يوافق على المشاركة بدوري الصالات
» لحظة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم تابوت أثري بداخله مومياء

استطلاع رأي

هل تؤيد قرار منع بيع الدواجن حية في المحلات؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
قمامة
جابر عصفور
العقارات القديمة.. أقرأ «القانون» أطمن.. وأشوف «عيوبه» أتجنن
دواجن حية
فيسبوك