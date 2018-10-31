» بالصور.. إصابة محمد صلاح في تدريبات ليفربول

31 أكتوبر 2018 - 09:44 م

تعرض النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لإصابة بسيطة خلال مشاركة في مران فريقه، اليوم، الأربعاء، استعدادًا لمباراة آرسنال، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وظهر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، مصابا باليد في تدريبات فريقه ليفربول استعدادا لمواجهة الجانرز على ملعب الإمارات.

وذكرت صحيفة ليفربول إيكو أن إصابة صلاح هي جزع في اليد، وخاض التدريبات الكاملة للفريق اليوم دون حدوث أي مشكلة.