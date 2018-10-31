3 أسباب وراء ارتفاع سعر البطاطس

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علق سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس في مصر، مشيرا الى وجودة عدة اسباب لتضخم هذه الازمة.

وقال لال لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbc مصر":"  هناك مؤشر جيد في مصر، حيث ان هناك تضخم مؤقت، وهناك تضخم دائم، ولكن مايسبب ارتفاع التضخم الكبير هو عامل المفاجأة والصدمة، ونحن نحاول فهم هذه العوامل والمحرك لها.

وتابع:" نتحدث مع زملاءنا المصريين في وزارة الزراعة عن اسباب إرتفاع اسعار البطاطس في مصر، وقد يكون السبب يعود لضعف البنية التحتية أو المشكلة في الرقابة، فضلًا عن أن موسم حصاد البطاطس قليل".

واضاف:" قد تكون هناك حاجة للبطاطس بالفترات التى لايوجد بها حصاد، إلى جانب أن بعض الخضروات تفسد خلال نقلها من المزارع للأسواقط، مشيرا الى أن أرتفاع أسعار السلع والخضروات لها تأثير على معدل التضخم.

وجدير بالذكر ان هناك ارتفاع ملحوظ في اسعار البطاطس بمختلف المحافظات حتى وصل سعر الكيلو منها الى 14 جنيها مما اثار غضب المواطنين، فيما تشدد الحكومة على الرقابة الامنية للقبض على محتكري البطاطس في محولة لحل الازمة.


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