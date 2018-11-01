» نيويورك تايمز: خطاب الكراهية ضد المسلمين بواشنطن دفعهم للسياسة

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن خطاب الكراهية ضد الإسلام في الولايات المتحدة "جذب العديد منهم إلى الساحة السياسية".

ونقلت وكالة "الاناضول" عن مقال للكاتب وجهات علي، بعنوان "المسلمون قادمون" ونشرته الصحيفة الامريكية انه قد ترشح حوالي 100 مسلم لخوض انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقرر إجراءها يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد أن كان عددهم نحو 12 مرشحا في انتخابات 2016.

وبين أن مرشحة الحزب الديمقراطي عن ولاية ديترويت "رشيدة طليب"، أمريكية لأبوين من أصل فلسطيني، ستكون أول مسلمة ستدخل الكونغرس في حال فوزها في انتخابات التجديد النصفي.

وأعرب عن توقعه بفوز "إلهان عمر" من أصل صومالي، في الانتخابات وتكون ممثلة ولاية مينيسوتا.

وبين أن الخطوات المعادية للمسلمين هي العوامل الرئيسية التي تدفع المسلمين إلى السياسة.

وأشار إلى خوض بعض المرشحين حملة انتخابية عبر خطابات الكراهية.

وأواخر 2017، اعتبر مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية (كير) مستوى ظاهرة "الإسلاموفوبيا" بالولايات المتحدة، الأسوأ في عهد الرئيس دونالد ترامب، منذ هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.


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