» معلومات هامة عن صاحب "القلم رصاص"

رحل عن عالمنا الإعلامى حمدى قنديل، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وترصد "المصريون" أهم المعلومات عن الراحل في الاتي ..

ولد "قنديل " عام 1936م لأسره ترجع أصولها إلى محافظة الشرقية ، وقد تزوج من الفنانة نجلاء فتحى، وبدأ العمل الصحفى وهو طالب فى الجامعة وتم اختياره مدير تحرير مجلة الكلية.

قدم حمدى قنديل العديد من البرامج ذات الطابع السياسى منها برنامج رئيس التحرير وقلم رصاص، وشارك ايضا فى الحياة السياسية من خلال انضمامه كمتحدث إعلامى للجمعية الوطنية للتغيير.

وكان شقيقه المحامى عاصم قنديل، قد اعلن صباح اليوم الخميس عن وفاة الراحل الكبير بعد معاناة شديدة مع المرض، ميرا الى ان الاعلان عن موعد الجنازة اليوم.