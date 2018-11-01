3 مشاكل صحية مر بها حمدي قنديل قبل وفاته

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وفاة حمدي قنديل

أعلن المحامي عاصم قنديل وفاة شقيقه الإعلامي الكبير حمدي قنديل عن عمر يناهز 82 سنة داخل شقته بالقاهرة .

وكان "قنديل" مر بمجموعة من الأزمات الصحية قبيل وفاته ، آخرها في سبتمبر الماضي بعدمها تعرض للسقوط في حمام منزله مما تسبب في كسور بجسده أجرى على إثرها عملية جراحية دقيقة بالفخذ بحسب ما صرحت زوجته نجلاء فتحي ، وظل في الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات القوات المسلحة بالتجمع الخامس لفترة طويلة .

وقبيل ذلك تعرض الإعلامي الراحل إلى جلطة دماغية ، وكان قبلها قد أعلن لجمهوره خضوعه لإحدى العلاجات التي تستلزم غسل الكُلى بشكل شبه دوري.

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