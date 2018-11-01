» تطور مثير في قضية الاغتصاب لصاحب أشهر أفلام التسعينات

01 نوفمبر 2018 - 07:06 ص

قررت السلطات الأمريكية عدم توجيه تهمة الاغتصاب للممثل الشهير سيلفستر ستالون لعدم جدية الأدلة .



وكان المدعي العام لمدينة "لوس أنجيلوس" توصل إلى أمر آخر يدحض القضية وهو سقوطها بالتقادم .



واتهمت سيدة خلال العام الماضي ستالون بالاعتداء جنسيا عليها في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات ، ورد "ستالون" بأنه غير مستعد لمناقشة هذا الادعاء لأنها "ملفق تمامًا".



وقدمت الضحية شهودًا على مزاعمها لكن كانت المفاجأة أن أيًا من الشهود لم يؤكدوا صحة ما قالت ، كما أن التحقيق الإضافي لم يقدم المزيد .



وحصد "ستالون" شهرة واسعة في أمريكا والمنطقة العربية في فترة التسعينيات بسبب ظهور أفلامه على شرائط الفيديو التي كانت منتشرة آنذاك .



