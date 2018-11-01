» تطور مثير في قضية الاغتصاب لصاحب أشهر أفلام التسعينات

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سلفستر ستالون
سلفستر ستالون

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الاغتصاب

سلفستر ستالون

قررت السلطات الأمريكية عدم توجيه تهمة الاغتصاب للممثل الشهير سيلفستر ستالون لعدم جدية الأدلة .

وكان المدعي العام لمدينة "لوس أنجيلوس" توصل إلى أمر آخر يدحض القضية وهو سقوطها بالتقادم .

واتهمت سيدة خلال العام الماضي ستالون بالاعتداء جنسيا عليها في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات ، ورد "ستالون" بأنه غير مستعد لمناقشة هذا الادعاء لأنها "ملفق تمامًا".

وقدمت الضحية شهودًا على مزاعمها لكن كانت المفاجأة أن أيًا من الشهود لم يؤكدوا صحة ما قالت ، كما أن التحقيق الإضافي لم يقدم المزيد .

وحصد "ستالون" شهرة واسعة في أمريكا والمنطقة العربية في فترة التسعينيات بسبب ظهور أفلامه على شرائط الفيديو التي كانت منتشرة آنذاك .

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