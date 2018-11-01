ماذا قالت المتهمة بـ"إثارة غرائز القرد" في التحقيقات؟

01 نوفمبر 2018 - 08:15 ص

قررت نيابة المنصورة حبس المتهمة "ن أ أ" أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة ملامسة العضو الذكري لقرد وإثارة غرائزه بعد انتشار فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي .



وكشفت المتهمة - 25 سنة - في التحقيقات أسباب قيامها بهذه الفعلة ، قائلة : "كنت أسير رفقة أحد أصدقائي بإحدى مناطق المنصورة ، وهناك رأيت قردًا معلقًا بأحد المحلات لبيع الحيوانات ، ثم بدأت باللعب معه أنا وأصدقائي ، وكنا نمزح سويًا ، ثم قمت بملامسة عضوه الذكري على سبيل المزاح إلا أن المفاجأة كانت أن القرد تفاعل معي".



وأضافت: "كل الموضوع كان على سبيل الهزار ، ولا أعرف كيف انتشر المقطع رغم أنه كان على تليفون أحد أصدقائي".



