ماذا قالت المتهمة بـ"إثارة غرائز القرد" في التحقيقات؟

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إثارة غرائز قرد

قررت نيابة المنصورة حبس المتهمة "ن أ أ" أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة ملامسة العضو الذكري لقرد وإثارة غرائزه بعد انتشار فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكشفت المتهمة - 25 سنة - في التحقيقات أسباب قيامها بهذه الفعلة ، قائلة : "كنت أسير رفقة أحد أصدقائي بإحدى مناطق المنصورة ، وهناك رأيت قردًا معلقًا بأحد المحلات لبيع الحيوانات ، ثم بدأت باللعب معه أنا وأصدقائي ، وكنا نمزح سويًا ، ثم قمت بملامسة عضوه الذكري على سبيل المزاح إلا أن المفاجأة كانت أن القرد تفاعل معي".

وأضافت: "كل الموضوع كان على سبيل الهزار ، ولا أعرف كيف انتشر المقطع رغم أنه كان على تليفون أحد أصدقائي".

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